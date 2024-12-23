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Haber Merkezi

Diktatör Benito Mussolini'nin torununun çocuğu olan Floriani Mussolini, İtalya Serie B ekiplerinden Juve Stabia'da kiralık olarak forma giyiyor.

2021 yılında Lazio'ya transfer olduğunda gündem olan İtalyan sağ bek, 21. dakikada Cesena ağlarını havalandırdı.

TRİBÜNLER MUSSOLINI'NİN ADINI HAYKIRDI

İtalyan seyircilerin gol anonsu sırasında hep bir ağızdan Mussolini diye bağırması ise İtalya'da gündem oldu.

Birçok futbolsever bu durumu 'ironik' bulurken kimileri ise "Er ya da geç bunun olması gerekiyordu." diyerek aşırı sağcı espriler yaptı.

Romano Floriani Mussolini, sezon sonunda Serie A ekibi Lazio'ya dönecek.