Dimitris Pelkas: 3 kulvarda da mücadele edeceğiz

Maç sonu açıklamalarda bulunan, Dimitris Pelkas, "Bazı maçları detayda kaybettik. Frankfurt deplasmanı, içerideki Antwerp maçı. 3'er puan alabilirdik" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin D Grubu'nda Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

"DENGELİ BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmanın ardından demeçlerden bulunan Dimitris Pelkas, "Dengeli bir maç oldu, iyi seviye olan takımla oynadık. Bundesliga, Avrupa'nın en yüksek seviyelerinden biri. Bugün onlarla iyi mücadele ettik ve Konferans Ligi'nde devam edeceğiz" dedi.

"3 KULVARDA DA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Konferans Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyleyen Pelkas, "Bazı maçları detayda kaybettik. Frankfurt deplasmanı, içerideki Antwerp maçı. 3'er puan alabilirdik, Şu an itibariyle Konferans Ligi'nde başarılı olmaya çalışacağız. 3 kulvarda mücadele edip, hepsinde ayrı hazırlanacağız. Önümüzdeki günlerde Konferans Ligi'nde neler yapacağız, göreceğiz" ifadelerini kullandı.



