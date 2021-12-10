Euro
15.595
-0.01%
Dolar
13.7761
-0.08%
Altın
786.87
-0.05%
Borsa
2.031
1.34%
Bitcoin
690.331
-1.73%
BTXN Coin
41.01
-7.42%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Dimitris Pelkas: 3 kulvarda da mücadele edeceğiz

    Maç sonu açıklamalarda bulunan, Dimitris Pelkas, "Bazı maçları detayda kaybettik. Frankfurt deplasmanı, içerideki Antwerp maçı. 3'er puan alabilirdik" diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 00:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dimitris Pelkas: 3 kulvarda da mücadele edeceğiz

    UEFA Avrupa Ligi'nin D Grubu'nda Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

    "DENGELİ BİR MAÇ OLDU"

    Karşılaşmanın ardından demeçlerden bulunan Dimitris Pelkas, "Dengeli bir maç oldu, iyi seviye olan takımla oynadık. Bundesliga, Avrupa'nın en yüksek seviyelerinden biri. Bugün onlarla iyi mücadele ettik ve Konferans Ligi'nde devam edeceğiz" dedi.

    "3 KULVARDA DA MÜCADELE EDECEĞİZ"

    Konferans Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyleyen Pelkas, "Bazı maçları detayda kaybettik. Frankfurt deplasmanı, içerideki Antwerp maçı. 3'er puan alabilirdik, Şu an itibariyle Konferans Ligi'nde başarılı olmaya çalışacağız. 3 kulvarda mücadele edip, hepsinde ayrı hazırlanacağız. Önümüzdeki günlerde Konferans Ligi'nde neler yapacağız, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Dimitris Pelkas: 3 kulvarda da mücadele edeceğiz #1

    Dimitris Pelkas: 3 kulvarda da mücadele edeceğiz #2

    Dimitris Pelkas: 3 kulvarda da mücadele edeceğiz #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir