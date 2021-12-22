Dimitris Pelkas: Bizim için utanç verici

Dimitris Pelkas, 9 kişi kalan rakipleri Fatih Karagümrük karşısında 1-1 berabere kalmalarını yorumladı.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Utanç duyduklarını vurgulayan Dimitris Pelkas "Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız." dedi.





"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Ayrıca Dimitris Pelkas "Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.