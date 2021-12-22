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    Dimitris Pelkas: Bizim için utanç verici

    Dimitris Pelkas, 9 kişi kalan rakipleri Fatih Karagümrük karşısında 1-1 berabere kalmalarını yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 22:40
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    Dimitris Pelkas: Bizim için utanç verici

    Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Utanç duyduklarını vurgulayan Dimitris Pelkas "Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız." dedi.

    Dimitris Pelkas: Bizim için utanç verici #1

    "TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

    Ayrıca Dimitris Pelkas "Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

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