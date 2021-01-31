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- Dimitris Pelkas en az 2 hafta yok
Dimitris Pelkas en az 2 hafta yok
Fenerbahçe, Rizespor maçında sakatlanan Pelkas'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 12:52
- Güncelleme : 31.01.2021 - 13:16
Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber geldi.
Bu mücadelede sakatlanan Yunan oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
EN AZ 2 HAFTA YOK
Yunan oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Böylece 27 yaşındaki oyuncu, Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaçıracak.