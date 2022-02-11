Dimitris Pelkas için karar verildi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki performansının yanından bile geçemeyen Dimitris Pelkas'ın sezon sonu satılması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Dimitris Pelkas, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Pelkas, İsmail Kartal döneminde formayı kapsa da, performansıyla sınıfı geçemedi.

YÖNETİMLE ARASI AÇILDI

Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira ile arası bozuk olan ve Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası yükselişe geçmesi beklenen Pelkas'ın bu hali herkesi şaşkına çevirirken, başarılı orta sahanın yönetimle de arasının açıldığı öğrenildi.

SEZON SONU YOLCU

Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda Pelkas'ı satmaya karar verdi.

2023 yazında sözleşmesi bitecek olan ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Yunan oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak, 28 yaşındaki oyuncu tatmin eden bir teklif gelmesi halinde kesin olarak satılacak.

SADECE 1 GOL ATTI

2.2 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 7 gol 8 asist yaparken, bu sezon yalnızca 1 kez fileleri havalandırırken asiste imza atamadı.