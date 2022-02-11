Euro
15.45
-0.12%
Dolar
13.56
0.36%
Altın
795.47
0.20%
Borsa
2028
-0.54%
Bitcoin
590.614
-1.33%
BTXN Coin
37.14
13.99%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Dimitris Pelkas için karar verildi

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki performansının yanından bile geçemeyen Dimitris Pelkas'ın sezon sonu satılması kararlaştırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dimitris Pelkas için karar verildi

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Dimitris Pelkas, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

    Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Pelkas, İsmail Kartal döneminde formayı kapsa da, performansıyla sınıfı geçemedi.

    YÖNETİMLE ARASI AÇILDI

    Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira ile arası bozuk olan ve Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası yükselişe geçmesi beklenen Pelkas'ın bu hali herkesi şaşkına çevirirken, başarılı orta sahanın yönetimle de arasının açıldığı öğrenildi.

    Dimitris Pelkas için karar verildi #1

    SEZON SONU YOLCU

    Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda Pelkas'ı satmaya karar verdi.

    2023 yazında sözleşmesi bitecek olan ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Yunan oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak, 28 yaşındaki oyuncu tatmin eden bir teklif gelmesi halinde kesin olarak satılacak.

    SADECE 1 GOL ATTI

    2.2 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 7 gol 8 asist yaparken, bu sezon yalnızca 1 kez fileleri havalandırırken asiste imza atamadı.

    Dimitris Pelkas için karar verildi #2


    Görüş Bildir