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    Dimitris Pelkas, İsmail Kartal'la yükselişe geçti

    Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın formu İsmail Kartal'la birlikte yeniden yükselmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 13:25
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    Dimitris Pelkas, İsmail Kartal'la yükselişe geçti

    Bu sezon Vitor Pereira döneminde istediği forma şansını bulamayan ve eski performansını mumla aratan Dimitris Pelkas'ın formu yeniden yükselmeye başladı. Pelkas, İsmail Kartal döneminde yeniden gol de atmaya başladı.

    Yunan yıldız, farklı kazanılan Alanyaspor maçında takımının 4. golünü kaydetti.

    "KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ"

    Diego Rossi'nin direkten dönen topunu tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon rakip ağları 3. defa sarstı.

    Karşılaşma sonrası bir hayli keyifli olan Pelkas, "Kazanarak devam edeceğiz." dedi.

    Dimitris Pelkas, İsmail Kartal la yükselişe geçti #1


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