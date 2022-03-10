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    Dimitris Pelkas, İstanbul'da Aleksis Çipras ile buluştu

    Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, ülkesinin eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:31
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    Dimitris Pelkas, İstanbul'da Aleksis Çipras ile buluştu

    Fenerbahçe'nin Yunan on numarası Dimitris Pelkas, ülkesinin eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ile buluştu.

    Yunanistan'ın eski Başbakanı ve mevcut ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ailesiyle birlikte üç gün süren İstanbul tatili gerçekleştirdi.

    PELKAS'IN NİŞANLISININ BABASI SİYASETÇİ

    Ortaköy'de Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas ve nişanlısı Kiveli Marda ile bir araya gelen Çipras, İstanbullu Rumların kurduğu Beyoğlu Spor Kulübü'nü de ziyaret etti.

    Pelkas'ın nişanlısı Marda'nın babasının Çipras hükümetinde bakan yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

    Dimitris Pelkas, İstanbul da Aleksis Çipras ile buluştu #1


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