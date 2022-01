Dimitris Pelkas: Taraftarımızın mutsuzluğu normal

Fenerbahçe'nin bu sezon performansı beklenenin altında kalan isimlerinden Dimitris Pelkas, "Takımı hak ettiği noktaya getirdikçe taraftarı mutlu edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, takımının Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"Burada bulunmak bizler açısından keyifli. İdmanlar gerçekleştiriyoruz. İyi bir şekilde idmanlar devam ediyor. Hava da güzel, sıkı bir şekilde çalışıyoruz."

"FUTBOLDA İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLUYOR"

"Futbol gerçekten böyle. Her gün farklı olaylar, farklı durumlar oluyor. İnişli çıkışlı dönemler oluyor. Tıpkı hayat gibi. Önemli olan dengede kalabilmek. İyi giderken her şey yolundadır ama iyi olmadığında hayal kırıklığı yaşarsınız. Her şeye rağmen güçlü olmalıyız. Sakatlığımı mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. Ben futbolu çok seviyorum, futbol benim hayatım. Takıma yardım etmem gerekiyor çünkü takım bana her şeyi veriyor."





"HERKES İYİ OYNAMAK İSTER"

"Bazıları için yeterli, bazıları için yeterli olmayabilir. Herkes oynamak ister. Herkes iyi bir performans koymak ister. Bazen iyi olursunuz bazen kötü. Bunun içerisinde bulunan etkenler çok fazla. Ben, çalışmaya devam edeceğim. Hala takıma yardımcı olabileceğimi çok iyi biliyorum."

"İSMAİL KARTAL HOŞ, NAZİK VE ADİL"

"İyi bir gruba sahibiz. Yeni hocamızla çalışmalarımız sürüyor. Kendisi hoş, nazik ve adil bir insan. Bunu görebiliyorum. Bizim, futbolcular olarak çalışmamız ve odaklanmamız gerekiyor. Hedeflerimiz var ve bunu beraber başarabiliriz. Takımı hak ettiği yere getirmeliyiz."





"TARAFTARLARIN MUTSUZLUĞU NORMAL"

"Taraftarların mutsuz hissetmeleri gayet normal. Takımı hak ettiği noktaya getirdikçe onları mutlu edebiliriz. Onlar bizim yanımızda olunca biz çok güçlüyüz. Lig hala bitmedi, hedeflerimiz devam ediyor. Kupa hedefimiz var. Başakşehir maçından sonra Konferans Ligi maçlarımız var. Maç maç bakmak durumundayız. Şimdiden bir şey söylemek doğru değil, her maçın hikayesi farklı. Maç maç odaklanarak devam etmek en iyisi."