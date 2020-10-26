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Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu

Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu

Göztepe maçında fileleri havalandıran Dimitris Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasında da iyi bir performans sergiledi. Yunan oyuncu, atılan 2. gol öncesi verdiği şık topuk pasıyla izleyenleri mest etti.