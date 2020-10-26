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    Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu

    Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu

    Göztepe maçında fileleri havalandıran Dimitris Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasında da iyi bir performans sergiledi. Yunan oyuncu, atılan 2. gol öncesi verdiği şık topuk pasıyla izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 10:38
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:49
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    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaştı.

    Afobe'nin golüyle 1-0 öne geçen ve devreyi önde kapatan bordo-mavililer, ikinci yarı sarı-lacivertlileri durduramadı.

    Tisserand, Valencia ve Cisse'nin golleriyle durumu 3-1'e getiren Fenerbahçe, 3 puanı almayı başardı.

    Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    PELKAS KLASINI KONUŞTURDU

    Öte yandan, Ozan Tufan sayesinde "Yunanistan" lakabını alan Dimitris Pelkas, Göztepe maçının ardından bu karşılaşmada da klasını konuşturdu.

    Atılan ikinci gol öncesi verdiği şık topuk pasıyla golün gelmesinde büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki oyuncu, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

    Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu #3

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