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- Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu
Dimitris Pelkas yine klasını konuşturdu
Göztepe maçında fileleri havalandıran Dimitris Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasında da iyi bir performans sergiledi. Yunan oyuncu, atılan 2. gol öncesi verdiği şık topuk pasıyla izleyenleri mest etti.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 10:38
- Güncelleme : 26.10.2020 - 10:49
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Afobe'nin golüyle 1-0 öne geçen ve devreyi önde kapatan bordo-mavililer, ikinci yarı sarı-lacivertlileri durduramadı.
Tisserand, Valencia ve Cisse'nin golleriyle durumu 3-1'e getiren Fenerbahçe, 3 puanı almayı başardı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
PELKAS KLASINI KONUŞTURDU
Öte yandan, Ozan Tufan sayesinde "Yunanistan" lakabını alan Dimitris Pelkas, Göztepe maçının ardından bu karşılaşmada da klasını konuşturdu.
Atılan ikinci gol öncesi verdiği şık topuk pasıyla golün gelmesinde büyük pay sahibi olan 27 yaşındaki oyuncu, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)