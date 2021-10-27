Dimitris Pelkas’ın doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Pelkas'ın 28. yaş günü, oyuncu arkadaşları ve teknik ekip tarafından kutlandı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas dün 28 yaşına girdi.

Pelkas için bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik ekip tarafından bir kutlama düzenlendi.

Fenerbahçe, 30 Ekim Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerin’de yaptığı antrenmanla sürdürürken, antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

PELKAS TEŞEKKÜR ETTİ

Öğle yemeği sonrası gerçekleştirilen kutlamada yeni yaşına giren Dimitris Pelkas, doğum günü pastasını kesti ve bu jestten ötürü teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.