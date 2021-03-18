Dimitris Pelkas'tan derbi yorumu

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, kritik derbi öncesi "Pazar günü Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin bu sezonki en iyi transferlerinden biri olan Dimitris Pelkas, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunan oyuncunun sözleri şu şekilde:

"TÜRKİYE LİGİNİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

"Kötü sonuçlar alıyoruz sezon başından itibaren kendi evimizde ama bunun üzerinde sürekli çalışıyoruz. Yunanistan Ligi ile kıyaslarsak Türkiye'yi, burada herkes birbirini yenebiliyor. Bu nedenle bu ligi daha çok seviyorum. Evimizdeyiz diyoruz ama taraftar olmadığı için tam anlamıyla evde de değiliz. Eksik kaldığımız noktaları geliştirip daha iyi olmalıyız."





"YENEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

"Taraftarlarımızın üzgün olmaları, hayal kırıklığı yaşamaları normal. Onları üzdük. Savaşmak zorundayız derbide. Kendimize gelmeliyiz. Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde ve dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes. Şanssızız aynı zamanda. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur."





"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ SONSUZ"

"Aslında bizim her zaman şampiyonluğa inancımız var. 11 maç ve kazanacak çok puan var. Beşiktaş'ın da maçları var. Bizim inancımız sonsuz. Aramızda konuştuk yenilgiden sonra. Kötü bir andı bizim için. Bu zamanlarda daha çok birlik olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. İnancımız var ama maç maç gitmek zorundayız. 2 ay sonrasını değil her maçı ayrı görmeliyiz. Sonrasında da olacakları hep birlikte göreceğiz."







