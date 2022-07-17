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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 17.07.2022 - 17:07
- Güncelleme : 17.07.2022 - 17:10
Geçtiğimiz sezonu 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Avrupa macerasına başlıyor.2. Ön eleme turunda Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşen sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başladı.
Jorge Jesus yönetiminde Şampiyolar Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizdi.
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı maç Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak.
Futbol severler Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hakkında detayları araştırıyor.Maç ne zaman saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Polonya'nın Lodz kentinde gerçekleşecek.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maço 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Miejski Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak.
Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.