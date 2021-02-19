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    Dinamo Kiev taraftarından Lucescu pankartı: Defol

    Dinamo Kievli taraftarlar, Ukrayna Ligi'nde lider olmalarına rağmen Mircea Lucescu'ya olan tepkisini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 11:03
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    Dinamo Kiev taraftarından Lucescu pankartı: Defol

    UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

    -9 derecede başlayan maç sırasında bir grup Dinamo Kiev taraftarı, hem Mircea Lucescu'ya hem de kulübün sahiplerine tepki gösterdi.

    "DEFOL LUCESCU"

    Ukraynalı taraftarlar, Lucescu'nun göreve gelmesiyle birlikte stadyum yakınlarında protesto gösterisi düzenlemiş ve Shakhtar'ın eski hocası olduğu için takımı desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

    Taraftarlar, bu kez de Brugge karşılaşmasında üzerinde "Defol Lucesu" yazan bir pankart açarak tepkisini ortaya koydu.

    Dinamo Kiev taraftarından Lucescu pankartı: Defol #1

    Ayrıca takımın sahibi Ihor Surkis ve kardeşi Hryhoriy Surkis'e de tepkiler vardı. Başkan, "Dinamo'nun utancı" pankartıyla karşı karşıya kaldı.

    Dinamo Kiev taraftarından Lucescu pankartı: Defol #2

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