Dinamo Kiev'den Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe'ye çok sert sözler Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin Rusya'da kamp yapacak olması nedeniyle uzun bir açıklama yayımladı.

Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin dostluk turnuvasında oynamak için Rusya'ya gitmesiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

İşte Ukrayna ekibinin tepki çeken o duyurusu:

İstanbul'daki maçta taraftarlar, Avrupa'nın baş sadistinin adını haykırdığında kulüp olarak sustunuz.



Bunun neden olduğu şimdi çok açık.

"Para kazanmak için vicdansız ve şerefsiz oldunuz"

Gazprom'un kanlı parası, sizin için her şeyi gölgede bıraktı; sizi, şerefsiz ve vicdansız bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor, tüm uygar dünya saldırganlığa ve katliamlara karşı birleşti.



UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini uluslararası turnuvalara katılmaktan alıkoyuyor ve siz para kazanmak ve saldırganla birlikte oynamak için tura çıkıyorsunuz.

"Utanma, vicdan ve onur yok"