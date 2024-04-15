Dinamo Moskova kaptanı, Ebrar Karakurt'a orta parmak gösterdi

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Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'un da forma giydiği maçta Dinamo Moskova'yı 3-1'lik skorla yenerek Rusya Ligi'nde finale yükseldi.
Ebrar Karakurt, Dinamo Moskova karşılaşmasında etkileyici bir performans sergileyerek 28 sayı, 1 blok, 3 servis hatası ve 4 blokla oynadı.
Ebrar'a orta parmak gösterdi
Ancak maç sonrası yaşananlar dikkat çekiciydi. Moskova'nın kaptanı Goncharova, maç sonunda sevinen Ebrar Karakurt'a karşı olumsuz bir tavır sergiledi ve orta parmağını gösterdi. Bu anlar kameralara yansıdı.
Ebrar'ın sevincini şikayet etti
Goncharova'nın, maçın ardından Ebrar'ın sevincini hakeme şikayet ettiği belirtildi.
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