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Dinamo Moskova kaptanı, Ebrar Karakurt'a orta parmak gösterdi

Dinamo Moskova kaptanı, Ebrar Karakurt'a orta parmak gösterdi Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'un da yer aldığı mücadelede Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederek Rusya Ligi'nde finale yükseldi. Maçın ardından yaşanan olaylar ise sosyal medyaya damgasını vurdu.