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    Dino Arslanagic: Galatasaray'a karşı sonunu getiremedik

    Göztepe'nin savunma oyuncusu Dino Arslanagic, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 21:23
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    Dino Arslanagic: Galatasaray'a karşı sonunu getiremedik

    Göztepe'nin savunma oyuncusu Dino Arslanagic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

    "GALATASARAY İLK GOLDEN SONRA MORAL BULDU"

    Karşılaşmayı değerlendiren Dino Arslanagic "İki takım da kazanmak istiyordu. İlk golü atarsak, taraftarlarla sorun yaşayacaklarını biliyorduk. Bunu yaptık ama Galatasaray beraberlikten sonra moral buldu ve ikinci golü de attılar, kazandılar." dedi.

    Dino Arslanagic: Galatasaray a karşı sonunu getiremedik #1

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