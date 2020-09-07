Dirar: Şampiyon olmadan gitmeyi düşünmüyorum

Fenerbahçe'de kadroda düşülmeyen isimlerden biri olan Nabil Dirar, bu sezon takımda kalıp forma savaşında yer almak istediğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nabil Dirar, maaşında indirime gitmesine rağmen sarı-lacivertli takımın bu sezonki planlamasında yer almıyor.

34 yaşındaki futbolcu ile masaya oturan ve sözleşme feshi için görüşen sarı-lacivertli yönetim, Dirar'ın takımda kalmak istemesiyle strateji değiştirmek zorunda kaldı.

Dirar ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmek isteyen Fenerbahçe, Faslı oyuncunun alacaklarını da verecek.

"TAKIMDA KALIP FORMA SAVAŞINA GİRMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe ile yola devam etmek isteyen ve sözleşme süresini tamamlamak isteyen 34 yaşındaki Dirar da "Fenerbahçe'de kalarak forma savaşına girmek istiyorum. Bu takımın bu sezon yaşayacağı şampiyonlukta payımın olması en büyük dileğim" diyerek sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih teklifine 'şimdilik' yanaşmadı.