Dirk Kuyt ile yollar ayrılabilir

Haber Merkezi

Belçika ekibi Beerschot, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Dirk Kuyt ile yollarını ayırabilir.

Hollanda basınından AD'de yer alan habere göre, Belçika ekibinde yönetimin, salı günü Kuyt'un geleceğini masaya yatırmak adına bir araya geldiği kaydedildi.

Belçika ekibinin başına geçen sezon geçen Kuyt, takımı 1. Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADI

Kuyt yönetimindeki Beerschot, bu sezona ise oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Belçika temsilcisi, ligde 10 haftada galibiyet alamazken sadece 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi.

Dirk Kuyt'un Beerschot ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.