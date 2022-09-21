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    Dirk Kuyt'ın son hali şaşırttı

    Dirk Kuyt'ın son hali şaşırttı

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın son görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Genç teknik adam, Jürgen Klopp'a benzetildi.
    • 21.09.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:06
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    Bir dönem Liverpool ve Fenerbahçe formaları da giyen teknik direktör Dirk Kuyt, bu sıralar ADO Den Haag'ı çalıştırıyor.

    Takımıyla 8 maçta 8 puan alan Hollandalı futbol adamının son görüntüsü ise herkesi şaşırttı.

    Futbolculuk dönemine göre oldukça değişen 42 yaşındaki teknik direktör, sosyal medyada Liverpool çalıştırıcısı Jürgen Klopp'a benzetildi.

    İşte o fotoğraf...

    Dirk Kuyt ın son hali şaşırttı #1

    Dirk Kuyt ın son hali şaşırttı #2

    Dirk Kuyt ın son hali şaşırttı #3


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