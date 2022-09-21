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Dirk Kuyt'ın son hali şaşırttı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın son görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Genç teknik adam, Jürgen Klopp'a benzetildi.
- 21.09.2022 - 14:57
- Güncelleme : 21.09.2022 - 15:06
Bir dönem Liverpool ve Fenerbahçe formaları da giyen teknik direktör Dirk Kuyt, bu sıralar ADO Den Haag'ı çalıştırıyor.
Takımıyla 8 maçta 8 puan alan Hollandalı futbol adamının son görüntüsü ise herkesi şaşırttı.
Futbolculuk dönemine göre oldukça değişen 42 yaşındaki teknik direktör, sosyal medyada Liverpool çalıştırıcısı Jürgen Klopp'a benzetildi.
İşte o fotoğraf...