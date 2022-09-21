Dirk Kuyt'ın son hali şaşırttı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın son görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Genç teknik adam, Jürgen Klopp'a benzetildi.

Bir dönem Liverpool ve Fenerbahçe formaları da giyen teknik direktör Dirk Kuyt, bu sıralar ADO Den Haag'ı çalıştırıyor.

Takımıyla 8 maçta 8 puan alan Hollandalı futbol adamının son görüntüsü ise herkesi şaşırttı.

Futbolculuk dönemine göre oldukça değişen 42 yaşındaki teknik direktör, sosyal medyada Liverpool çalıştırıcısı Jürgen Klopp'a benzetildi.

İşte o fotoğraf...