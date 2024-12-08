Dış basın Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Haber Merkezi

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Gedson Fernandes ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş 5 maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Fenerbahçe 32 puanda kaldı.

DERBİ YANKI BULDU

Dev derbi Avrupa basınında da büyük bir yankı uyandırdı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi dış basının manşetlerini süsledi.

Gazeteler, Jose Mourinho'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Galatasaray'ın farkı daha da açabileceğini yazdı.

OJogo

Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.

ABola

Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü.

Record

Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.

Corriere dello Sport

Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yapıyor.

Tuttomercato

Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.

AS