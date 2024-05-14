Diyarbakır Stadyumu'nda çimler yenileniyor Diyarbakır Stadyumu çimlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

İHA

Diyarbakır'da çim yenileme çalışmaları, bölgedeki futbol takımları olan Amedspor ve Diyarbekirspor'un iç saha maçlarının tamamlanmasının ardından hız kazandı.

Stadyum zemininde yapılacak olan çim yenileme çalışmaları için ilk adım olarak mevcut çimin sökülme işlemi gerçekleştirildi.

Uzman ekipler tarafından yapılıyor

Bu işlem, titizlikle ve uzman ekipler tarafından yürütülerek stadyum zemininin hazırlanmasına başlandı.

Mevcut çimin sökülmesinin tamamlanmasının ardından ise yeni çim ekimi işlemlerine geçileceği belirtildi.

Çalışma 1 ay sürecek

Yaklaşık olarak 1 ay sürecek olan çim yenileme işlemi sonrasında Diyarbakır Stadyumu, 33 bin kişilik kapasitesiyle TFF 2. Lig şampiyonu Amedspor’un yükseldiği TFF 1. Lig’e hazır hale getirilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)