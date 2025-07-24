Diyarbakır ve Elazığ'da stat çimleri için sıcaklara karşı fan ve perdeleme

Yurt genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır ve Elazığ’da, yalnızca insanlar değil, spor alanları da bu sıcaklıktan korunmaya çalışılıyor.

Bunaltıcı hava koşullarına karşı vatandaşlar klimalı alanları ve gölgelik bölgeleri tercih ederken, stadyumlarda da çim zeminleri korumaya yönelik özel önlemler alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, her iki şehirde de fan ve perdeleme sistemleriyle zeminlerin zarar görmesi engelleniyor.

DİYARBAKIR STADI'NDA ÇİMLERE 9 FANLIK KORUMA

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle inşa edilen, UEFA ve FIFA standartlarına uygun 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nda, sıcak havanın çim zemini tahrip etmemesi için geniş ölçekli tedbirler uygulanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çimlerin yüksek sıcaklıktan etkilenmesini önlemek amacıyla farklı noktalara 9 adet fan yerleştirdi. Fanlar sayesinde hava sirkülasyonu sağlanarak zemin üzerindeki yanma riski azaltılıyor. Ayrıca statta zemin yenileme ve tribün koltuklarının bakım-onarım çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

ELAZIĞ'DA 16 FAN VE HAREKETLİ GÖLGELENDİRME SİSTEMİ KURULDU

Elazığ’da Kültür Mahallesi'nde 52 dönümlük bir alan üzerinde yükselen ve 18 bin 423 seyirci kapasitesine sahip olan Elazığ Atatürk Stadyumu, sadece futbol değil, halterden tekvandoya, basketboldan okçuluğa kadar pek çok branşta sporculara 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Yüksek sıcaklık nedeniyle çimlerin zarar görmesini engellemek amacıyla stat zeminine 16 fan yerleştirildi ve sıcağa karşı özel gölgelendirme sistemleri kuruldu. 75 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki bu gölgeleme perdeleri, güneşin yönüne göre hareket ettirilerek çimler için koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Atatürk Stadyumu’nun Türkiye'nin en modern spor komplekslerinden biri olduğunu belirterek, zeminin korunmasına büyük önem verdiklerini ifade etti:

Stadyumun çimleri bizim için çok değerli. Teknik ekibimiz yıl boyunca düzenli olarak bakım yapıyor. 16 fanla oluşturduğumuz rüzgar etkisi ve yönü ayarlanabilen gölgelendirme sistemleriyle çimleri sağlıklı tutmayı başarıyoruz.

Yeni sezona hazır olduklarını belirten Eren, zemin kalitesinin hem sporcuların performansı hem de seyir zevki açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.