Diyarbekirspor'da isim ve logo değişikliği: Yeni armada Ermenistan detayı TFF 2. Lig takımı Diyarbekirspor adını Mezopotamya Spor Faaliyetleri olarak değiştirmeye hazırlanırken yeni logo Ermenistan armasına benzetildi.

TFF 2’nci Lig’te mücadele eden Diyarbekirspor’un isim değişikliğine giderek Mezopotamya ismini benimseyeceği iddia edildi.

Amedspor’un yanı sıra Diyarbakır’ın temsilcisi olan Diyarbekirspor için isim değişikliği söz konusu.

Yeni ismin “Mezopotamya Spor Faaliyetleri” olması yönünde kamuoyu beklentisi oluşurken yeni logo ve arma da hazırlandı.

Ermenistan armasına benzetildi

Ayrıca kulüp ismi için marka tescilinin de yapıldığı belirtildi. Öte yandan yeni arma, Ermenistan armasına benzetilirken, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Konuya dair Diyarbekirspor yönetimi ilerleyen günlerde resmi açıklama yapacak.

Öte yandan TFF’nin resmi internet sitesinde de “Mezopotamya Spor Faaliyetleri” ismiyle ve “017192” koduyla Diyarbakır-Sur adresli bir kulüp yer alıyor. Sitede kulüp başkanı olarak “Ferhat İlhanlı” ismi bulunuyor.

Ermenistan devlet arması (Solda) - Mezopotamya Spor Faaliyetleri logosu (Sağda)

Takımda isim değişikliği tarihi

1977 yılında Tarım Doğanspor olarak kurulan takımın adı 1986 yılında Beşyüzevlerspor olarak değiştirildi.

2010 yılında kulübün ismi Yeni Diyarbakırspor olarak, renkleri ise Diyarbakırspor'un renkleri olan Yeşil-Kırmızı'ya dönüştürüldü.

Sonrasında ise 2015 yılına kadar Yeni Diyarbakırspor olan kulübün ismi “Diyarbekirspor” olarak değiştirilmişti.

Ermenistan Devlet Arması'nın anlamı

19 Nisan 1992 tarihinde parlamento tarafından onaylanmıştır. Üstünde Ermenilere ait semboller ile sola bakan bir Kartal sağa bakan bir aslan figürü bulunmaktadır. Armanın tam ortasındaki turuncu kalkanın içindeki dağ ise Ağrı Dağı'dır. Arma, Ermenistan'ın Ağrı Dağı hedefi hakkında bilgiler vermektedir.

Paşinyan bile tepki göstermişti

Hatırlanacağı üzere geçen ay Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, armayı eleştirerek "Bu bizi yok edin anlamı taşıyor. Bizim olmayan bir toprağın orada olması anlamsız." ifadelerini kullanmıştı.