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    Djaniny: Şampiyonluğu hak ediyoruz

    Trabzonsporlu futbolcu Djaniny, Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 22:46
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    Djaniny: Şampiyonluğu hak ediyoruz

    Djaniny, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    Djaniny yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz. Bugün de onu gösterdik. Sahada olmayı çok istiyorum. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

    Djaniny: Şampiyonluğu hak ediyoruz #1

    "HOCAMIZI DİNLİYORUZ"

    Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Sahaya her zaman çıkan oyuncularımız hocamızın dediğini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Cornelius'a biraz daha yakın olmamı ve takıma savunma anlamında destek olmamı istedi. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Avantajlarımdan bir tanesi, farklı bölgelerde oynamak. Bu bölgelerde oynamayı bildiğim için bunu yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

    Djaniny: Şampiyonluğu hak ediyoruz #2


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