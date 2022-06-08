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Djaniny, Trabzonspor'a yeşil ışık yakıyor

Djaniny, Trabzonspor'a yeşil ışık yakıyor

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Djaniny için teknik ekip kalması yönünde rapor verdi. Djaniny de bordo mavili takımda mutlu ve yeni kontrata sıcak bakıyor.