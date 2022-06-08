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- Djaniny, Trabzonspor'a yeşil ışık yakıyor
Djaniny, Trabzonspor'a yeşil ışık yakıyor
Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Djaniny için teknik ekip kalması yönünde rapor verdi. Djaniny de bordo mavili takımda mutlu ve yeni kontrata sıcak bakıyor.
- 08.06.2022 - 10:40
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezonda da mutlaka takımda kalmasını istediği Djaniny Semedo'nun 1 yıllık kontratı kaldı.
Yönetim, Avcı'nın isteği doğrultusunda tecrübeli forvete yeni kontrat önerirken, Djaniny'nin de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Karadeniz ekibi, Djaniny'nin yıllık ücretine zam yaparak 2 senelik yeni mukavele imzalamayı hedefliyor.
Denswil'le de görüşülüyor
Geçtiğimiz sezon ligde attığı 10 golle şampiyonlukta önemli payı bulunan Djaniny'nin yanı sıra Denswil'le yapılan yeni kontrat temaslarında da son aşamaya gelindi.