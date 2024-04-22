Djiku: Büyük bir hayal kırıklığı

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Süper Lig'de 33. hafta maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
"Büyük bir hayal kırıklığı"
2-2'lik beraberliğin kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Djiku, şu sözleri sarf etti:
"Büyük bir hayal kırıklığı! 2 puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu."
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