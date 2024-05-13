Djiku: Gururumuz için Galatasaray'ı yenmeliyiz Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Alexander Djiku, "Herkes, Galatasaray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor." dedi.

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Süper Lig'de 36. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 yenerek Galatasaray ardından şampiyonluk şansını sürdürüyor.



Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk"

6 numara oynaması hakkında konuşan Djiku şöyle dedi:

"Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz. Hangi pozisyonda oynarsam, elimden geleni yaparım. Takıma yardım edebildiysem ne mutlu. İsmail Hoca sakatlıklar nedeniyle beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde, kendi yerime geçeceğim."

"Galatasaray'ı yenmeliyiz"

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında konuşan Djiku, "Herkes, Galatasaray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz. Zor bir maç olacak. Kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.