Djiku: Şampiyonluk yarışında her şey mümkün

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Djiku, iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak galibiyet için yeterli olmadığını belirtti.
"İYİ BAŞLADIK AMA GOLÜ BULAMADIK"
Karşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Djiku, şunları söyledi.
Maça tempolu girdik ve oyun ritmimizi sahaya yansıttık. İlk yarıda pozisyonlarımız oldu, oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Bir gol attık ancak faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar oyun planımızı biraz etkiledi ama biz yine de galibiyeti kovaladık. Fırsatlar yakaladık fakat maalesef değerlendiremedik.
"MÜCADELEMİZ SON ANA KADAR SÜRECEK"
Şampiyonluk yarışındaki iddialarını vurgulayan Djiku, şu ifadeleri kullandı:
Hiçbir şey bitmiş değil! Hâlâ önümüzde oynanacak maçlar var ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. Önümüzdeki karşılaşmalarda en iyi sonuçları alarak sezon sonunda hak ettiğimiz yerde olacağımıza inanıyoruz.
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