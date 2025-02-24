Djiku: Şampiyonluk yarışında her şey mümkün

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Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Djiku, iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak galibiyet için yeterli olmadığını belirtti.

"İYİ BAŞLADIK AMA GOLÜ BULAMADIK"

Karşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Djiku, şunları söyledi.

Maça tempolu girdik ve oyun ritmimizi sahaya yansıttık. İlk yarıda pozisyonlarımız oldu, oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Bir gol attık ancak faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar oyun planımızı biraz etkiledi ama biz yine de galibiyeti kovaladık. Fırsatlar yakaladık fakat maalesef değerlendiremedik.

"MÜCADELEMİZ SON ANA KADAR SÜRECEK"

Şampiyonluk yarışındaki iddialarını vurgulayan Djiku, şu ifadeleri kullandı: