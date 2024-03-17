Djiku'dan Denswil'e faul! Trabzon'da penaltı kararı

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının 75. dakikasında penaltı kazandı.
Enis Bardhi'nin ceza sahası içine ortasında Alexander Djiku, ayağını fazla kaldırdı. Hakem Halil Umut Meler, Djiku'nun ayağının Bardhi'ye geldiğini göstererek penaltı kazandı.
Fenerbahçeli futbolcular, Djiku'nun Denswi'in kafasına müdahalesi olmadığını belirterek uzun süre itirazda bulundu.
Topun başına gelen Trezeguet, 78. dakikada skora dengeyi getirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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