Djiku'nun kırmızı kartında VAR neden devreye girmedi

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Maça 11'de başlayan Alexander Djiku, derbide oyun dışı kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında orta sahada sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler, ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ganalı futbolcu, 12. dakikada ise ilk sarı kartını görmüştü.
Djiku, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.
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Doğrudan kırmızı kartlar inceleniyor
Alexander Djiku, ikinci sarıdan oyundan atıldığı için VAR devreye girmedi. VAR protokolüne göre doğrudan kırmızı kartlarda tartışmalı bir pozisyon varsa inceleme yapılıyor. Bu nedenle hakem VAR, hakem Arda Kardeşler'i izlemeye çağırmadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
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