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Djiku'nun kırmızı kartında VAR neden devreye girmedi

Djiku'nun kırmızı kartında VAR neden devreye girmedi Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı. Maçtaki kırmızı kart pozisyonu çok konuşuldu.