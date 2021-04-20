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    Djokovic'ten klas gol

    Süper Lig'in 36. haftasında Rizespor'un Konyaspor'u yendiği maçta Djokovic, klas bir gol kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 18:46
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    Djokovic'ten klas gol

    Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 5-3'lük skorla kazanan taraf oldu.

    DJKOVIC'TEN HARİKA GOL

    21. dakikada Damjan Djokovic sahneye çıkıp çok klas bir gol attı.

    Uzaktan kaleyi gören Djokovic, direğin dibinden topu ağlara gönderdi. Rizespor, Damjan Djokovic'in golüyle geri dönüşü başlattı.

    Djokovic ten klas gol #1

    Djokovic ten klas gol #2

    Djokovic ten klas gol #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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