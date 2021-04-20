Djokovic'ten klas gol

Süper Lig'in 36. haftasında Rizespor'un Konyaspor'u yendiği maçta Djokovic, klas bir gol kaydetti.

Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 5-3'lük skorla kazanan taraf oldu.

DJKOVIC'TEN HARİKA GOL

21. dakikada Damjan Djokovic sahneye çıkıp çok klas bir gol attı.

Uzaktan kaleyi gören Djokovic, direğin dibinden topu ağlara gönderdi. Rizespor, Damjan Djokovic'in golüyle geri dönüşü başlattı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)