Doğucan Haspolat: İlk golümü attığım için çok mutluyum

Trabzonspor'un Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olduğu maçın ardından, orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırladı. Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Bordo-mavililerin galibiyet golleri; Riad Bajic (KK) Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, 1 gol kaydettiği Giresunspor maçının ardından konuştu.

"İlk golümü attığım için de çok mutluyum"

İlk golünü attığı için mutlu olduğunu paylaşan Doğucan "Çok mutluyum 3 puan için. Takıma yardım ettiğim ve ilk golümü attığım için de çok mutluyum." dedi.

"Şut düşündüm"

Golünü anlatan Doğucan Haspolat, "Djaniny bana oynadıktan sonra kontrol ettim ve sonra şut düşündüm." ifadelerinde bulundu.