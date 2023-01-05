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    Doğucan Haspolat: İlk golümü attığım için çok mutluyum

    Trabzonspor'un Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olduğu maçın ardından, orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat açıklamalarda bulundu.
    • 05.01.2023 - 22:45
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    Doğucan Haspolat: İlk golümü attığım için çok mutluyum

    Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırladı. Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

    Bordo-mavililerin galibiyet golleri; Riad Bajic (KK) Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, 1 gol kaydettiği Giresunspor maçının ardından konuştu.

    "İlk golümü attığım için de çok mutluyum"

    İlk golünü attığı için mutlu olduğunu paylaşan Doğucan "Çok mutluyum 3 puan için. Takıma yardım ettiğim ve ilk golümü attığım için de çok mutluyum." dedi.

    Doğucan Haspolat: İlk golümü attığım için çok mutluyum #1

    "Şut düşündüm"

    Golünü anlatan Doğucan Haspolat, "Djaniny bana oynadıktan sonra kontrol ettim ve sonra şut düşündüm." ifadelerinde bulundu.

    Doğucan Haspolat: İlk golümü attığım için çok mutluyum #2


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