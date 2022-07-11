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Doğukan Sinik, Hull City'de
Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini açıkladı.
- 11.07.2022 - 11:38
Hull City, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i transfer ettiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İşte Hull City'nin açıklaması:
"Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaşmaya varılmıştır."
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