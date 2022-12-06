Doha'da statlar kadar camiler de futbolseverlerin ilgi odağı

Doha'da statlar kadar camiler de futbolseverlerin ilgi odağı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, maç saatleri dışında kenti gezen futbolseverlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri de camiler oldu.

Sessizlik, çekingen ve meraklı bakışlar, ritüelleri anlama çabası...

2022 FIFA Dünya Kupası coşkusunun yerini bıraktığı bu sakin atmosfer, dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayan Katar'ın başkenti Doha'daki camilere ait.

Türk mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nun imzasını taşıyan Katara Camisi'nde, yabancı ziyaretçileri avluda yükselen kuş yuvaları karşılıyor.

Caminin dış cephesini süsleyen mozaiklerin turkuaz ve mor renkleri, avluda ezan dinleyen ya da camiyi ziyaret etmek için uygun zamanı kollayan bazı futbolseverlerin üzerindeki formalara karışıyor.

Ziyaret için izin isteyen konuklar, caminin içini gezdikten sonra kafalarındaki sorulara yanıt bulmak için görevlilerle sohbet ediyor.

"Kuran'ın İspanyolca kopyasına sahibim ve onu okumaya açığım"

Caminin önünde karşılaştığımız Meksikalı Bravo Julio, İslam diniyle ilk kez ülkesinde tanıştığını belirterek, "İlginç bir kültür. Meksika'da insanların çok farklı görüşleri var. Burada da ilginç insanlarla, caminin lideriyle görüştüm. Ülkeler değişiyor, ama günün sonunda aynı Tanrı'yla bağlantı kuruyoruz." diye konuştu.

Daha önce Rusya'da da cami ziyaret ettiğini aktaran Julio, "Ama burada farklı bir enerji hissediyorum. Secde etmeyi öğreniyorum, 'Büyük Güçle' bağlantı kurmak için ilginç bir pratik." dedi.

Yeryüzündeki bütün inanışlara ilgi duyduğunu aktaran Julio, "Herhangi bir dine mensup olsaydım, Müslümanlığa ait bilgileri almaya açık olmazdım diye düşünüyorum. Kuran'ın İspanyolca kopyasına sahibim ve onu okumaya açığım." ifadelerini kullandı.

Doha'da statlar kadar camiler de futbolseverlerin ilgi odağı VİDEO



Birlikte çalıştığı Türk arkadaşı İslam'a ilgisini artırdı

Caminin dikkat çekici ziyaretçilerinden biri de Ukraynalı Andrii Vasyliev. Yolcu gemisinde çalışan ve Dünya Kupası için Katar'da bulunan Vasyliev, detaylarını bilmemesine rağmen camide yanındakine bakarak namaz kılıyor.

Çalıştığı gemide Türk bir arkadaşının olduğunu paylaşan Vasyliev, aralarında geçen sohbetlerin ardından İslam dinine ve kültürüne ilgi duymaya başladığını kaydetti.

"Ahlakımız ve dinimiz hakkında bilgi almak istiyorlar"

Camide gönüllü olarak hizmet veren Katarlı Muhammed Al-Najjar ise İslam dininin emrettiği güzel ahlakı gösterdiklerini belirterek, "İnsanlara iyilikle davranıyoruz. Ziyaretçilerin olumlu bakışını hissettik. Bizim ahlakımız ve dinimiz hakkında bilgi almak istiyorlar." dedi.

AA'nın aktardığına göre ziyaretçilerin en çok "Neden bu kadar cömertsiniz ve bize çok uzun süredir arkadaş gibi davranıyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini aktaran Al-Najjar, bu durumun İslam hakkında daha çok bilgi ve kitap istemelerine yol açtığını kaydetti.