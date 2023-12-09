Dolmabahçe'de 10 milyar liralık derbi Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbi öncesi iki takımın 10 milyar TL'nin üzerindeki kadroları dikkat çekiyor.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 10 milyarın üzerindeki iki kadrosunun karşı karşıya gelmesi anlamı taşıyor.

Bugünkü derbi öncesi takımların kadro değerlerine bakıldığında Fenerbahçe rakibine üstünlük sağlamış durumda. Veriler göre sarı-lacivertliler; kadrosunda yer alan futbolcuların 200 milyon 550 bin euroluk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar ise kadrosundaki futbolcuların 129 milyon 780 bin euroluk değeriyle üçüncü sırada bulunuyor.

Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 10 milyar 319 milyon TL.

Takımların en değerlileri

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile milli futbolcu Cengiz Ünder, derbide oynamaları durumunda 20 milyon euro ile sahanın en değerli oyuncuları olacak. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski'nin 18 milyon euro, Ferdi Kadıoğlu'nun 17 milyon euro değeri bulunuyor.

Beşiktaş'ta da 17 milyon euro ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes takımın en değerlisi konumunda.