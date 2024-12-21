Dolmabahçe'de Arthur Masuaku'ya tepki!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Bu kritik müsabaka siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynandı.
Tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar ise, Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.
TRİBÜNLER MASUAKU'YU ISLIKLADI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı.
ANONS YAPILDI
Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından stadyumda "Oyuncularımıza destek olalım" anonsu yapıldı.
NELER OLMUŞTU?
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, katıldığı canlı yayında Arthur Masuaku hakkında şunları demişti:
Masuaku denilen arkadaşımıza benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcu.
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