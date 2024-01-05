Dolmabahçe'de şık goller önce Costa, sonra Semih

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısı ise harika gollere sahne oldu.
İlk yarının son dakikalarında önce Kasımpaşalı Nuno Da Costa, uzaklardan yaptığı vuruşla kaleci Mert Günok'u geçmeyi başardı.
Daha sonra ise Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, dar açından şık bir dokunuşla golü buldu.
Da Costa, klas bir gol kaydetti
Dakikalar 41'i gösterdiğinde Haris Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nuno Da Costa sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top uzak köşeden doksana gitti.
Semih, dar açıdan golü buldu
45+2. dakikasında ise bu kez Semih Kılıçsoy, sahneye çıktı. Sol kanattan ceza sahasına giren Milot Rashica sol ayağıyla topu yerden içeriye çevirdi.
Arka direkte bulunan Semih yakın mesafeden dar açıdan topa kayarak sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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