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Dolmabahçe'de şık goller önce Costa, sonra Semih

Dolmabahçe'de şık goller önce Costa, sonra Semih Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın ilk yarısında iki takım da şık gollere imza attı. Sahneye önce Nuno Da Costa çıkarken Semih Kılıçsoy bu gole cevap verdi.