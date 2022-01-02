Domagoj Vida: İkinci yarı farklı olacak

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, ikinci devre için umutlu olduğunu söyledi.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta bu sene işler pek de istenildiği gibi gitmiyor.

Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde olan siyah-beyazlılarda tecrübeli stoper Domagoj Vida, açıklamalarda bulundu.

"KİMSE ÜZÜLMESİN"

İlk devrede takım olarak sakatlıklardan çok etkilendiklerini belirten Hırvat futbolcu taraftarlara seslenerek “Kimse üzülmesin, ligin ikinci yarısında daha teknik ve hırslı bir takım izlettireceğiz” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; yönetici Kemal Erdoğan da ligin ikinci yarısı için takıma inandıklarını belirterek “Taraftarımızın yüzünü güldürecek potansiyele sahibiz. Beşiktaş geçen yıl imkansızlıklar içinde şampiyon oldu. Bu sezon ise şanssızlıklar yaşadık ancak ligi iyi bir yerde bitireceğiz” diye konuştu.