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    Domagoj Vida sakatlandı

    Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Domagoj Vida sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.
    • 30.04.2022 - 14:42
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    Domagoj Vida sakatlandı

    Beşiktaş'tan Domagoj Vida için bir açıklama paylaşıldı.

    Kulübün açıklamasında Hırvat savunma oyuncusunun MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun Kayserispor maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın açıklaması:

    "Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

    Domagoj Vida sakatlandı #1


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