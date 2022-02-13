Domagoj Vida, yeni sözleşme için yönetimle görüşecek

Tecrübeli stoper Domagoj Vida, Beşiktaş’la yola devam etmek için yüksek maaş talebinden vazgeçti. Yeni kontrat için 1.5 milyon Euro öneren kulüple temas kuran Vida, görüşme talebinde bulundu.

Siyah-Beyazlılar’da 3.5 milyon euroluk maaşıyla kadro dışı konumda bulunan Adem Ljajic’in (4.2 milyon euro) ardından en yüksek ücret alan futbolcu konumunda bulunan Domagoj Vida, yeni kontrat görüşmeleri konusunda önemli bir adım attı.

Beşiktaş Yönetimi’nin sezon sonunda bitecek olan kontratını yüksek maaşı sebebiyle uzatmaya olumlu bakmadığı Hırvat stoper, bu konudaki negatif havayı bozmak için kulüple temas kurdu.

SÖZLEŞME İÇİN MASAYA OTURACAK

İdarecilerin yeni sözleşme içim maksimum 1.5 milyon euroluk maaşa çıkma kararı aldığı Vida’nın, menajeri aracılığıyla pazarlıklara hazır olduğunu ilettiği belirtildi. İlk etapta 2.5 milyon euroluk maaş talebi bulunan Hırvat stoper ve menajeriyle Adana Demirspor karşılaşması sonrası masaya oturulacak.

TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Vida gibi Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin de yeni kontrat konusunda geri adım atmıştı. Kulüpten 1.7 milyon euro kazanan ve yönetimin 1 milyon 750 bin euroluk teklifini, ‘2.5 milyon euro istiyorum’ diyerek reddeden Kanadalı futbolcu da menajeri aracılığıyla kulüp arayıp bu miktarı karşılaşan bir ekip bulamaması sonrasında karar değiştirmişti.