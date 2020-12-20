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    Domagoj Vida'dan Zlatan golü

    Domagoj Vida'dan Zlatan golü

    Beşiktaş'ın 4-0 yendiği BB Erzurumspor maçında 3. golü kaydeden Domagoj Vida'nın golü Zlatan Ibrahimovic'in alışılagelmiş gollerine benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 21:14
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 21:17
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta siyah-beyazlılar, ikinci devrede adeta coştu.

    Üst üste goller bulan Kartal'da özellikle Domagoj Vida'nın attığı gol büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş'ın maçtaki üçüncü golünü kaydeden Hırvat futbolcunun gol vuruşundaki estetik hareketi, Zlatan Ibrahimovic'i anımsattı.

    İŞTE O POZİSYON

    Domagoj Vida dan Zlatan golü #1

    Domagoj Vida dan Zlatan golü #2

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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