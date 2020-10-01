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    Domagoj Vida'nın ayrılık şartı

    Domagoj Vida'nın ayrılık şartı

    3.4 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazananı olan ancak performans olarak bu paranın karşılığını veremeyen Vida, ücretinin Beşiktaş tarafından ödenmesi durumunda ayrılabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 09:58
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    Beşiktaş'ta Konyaspor maçında yenilen 4 golde de hatası bulunan Domagoj Vida, karşılaşma sonrası görüşme odasına çağrılmıştı.

    Takımın en çok kazanan ismi olmasına rağmen sahadaki performansıyla aldığı paranın karşılığını veremeyen Hırvat stoper, yönetimden gelen ayrılık talebine ilginç bir cevap verdi.

    "MAAŞIMI SİZ ÖDEYİN GİDEYİM"

    Yapılan görüşmede, hiçbir takımdan bu seviyede bir teklif almadığını belirten 31 yaşındaki futbolcunun, "Maaşımı siz ödeyin gideyim." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

    Vida ayrıca, içeride biriken alacaklarının tamamını da talep etti.

    Her fırsatta İstanbul'da mutlu olduğunu ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini dile getiren Vida'nın, ancak bu şartlarda takımdan ayrılabileceğini belirttiği ifade edildi.

    Domagoj Vida nın ayrılık şartı #1

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