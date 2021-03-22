Domagoj Vida'nın en çok gol attığı takım: Fenerbahçe

Domagoj Vida'nın en çok gol attığı takım: Fenerbahçe

Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş'ın tek golünü atan Vida, Fenerbahçe filelerini toplam 3. kez havalandırmış oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kritik derbi, Vida ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Hırvat stoper Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi.

3 GOL ATTI

Sarı-lacivertli ağları 3. kez sarsan Vida'nın, Süper Lig'de en çok gol attığı takım Fenerbahçe oldu.

Bu sezon ligde 23 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 4 gole ulaştı.