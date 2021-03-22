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- Domagoj Vida'nın en çok gol attığı takım: Fenerbahçe
Domagoj Vida'nın en çok gol attığı takım: Fenerbahçe
Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş'ın tek golünü atan Vida, Fenerbahçe filelerini toplam 3. kez havalandırmış oldu.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 12:32
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:09
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kritik derbi, Vida ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Hırvat stoper Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi.
3 GOL ATTI
Sarı-lacivertli ağları 3. kez sarsan Vida'nın, Süper Lig'de en çok gol attığı takım Fenerbahçe oldu.
Bu sezon ligde 23 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 4 gole ulaştı.