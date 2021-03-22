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    Domagoj Vida'nın en çok gol attığı takım: Fenerbahçe

    Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş'ın tek golünü atan Vida, Fenerbahçe filelerini toplam 3. kez havalandırmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:09
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    Domagoj Vida'nın en çok gol attığı takım: Fenerbahçe

    Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Kritik derbi, Vida ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Hırvat stoper Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi.

    3 GOL ATTI

    Sarı-lacivertli ağları 3. kez sarsan Vida'nın, Süper Lig'de en çok gol attığı takım Fenerbahçe oldu.

    Bu sezon ligde 23 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 4 gole ulaştı.

    Domagoj Vida nın en çok gol attığı takım: Fenerbahçe #1

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