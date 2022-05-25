Domenec Torrent, 2 transfer istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, gelecek sezon için 2 transfer istedi. Santrfor ve ön libero isteyen İspanyol teknik adamın gitmeye niyeti yok.

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan teknik direktör Domenec Torrent'in yeni sezonla ilgili raporunda mutlaka bir forvet alınmasını istediği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, Bafetimbi Gomis, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin devam etmesine rağmen forvet takviyesi isteyen İspanyol teknik direktörün bu konuyla ilgili ön çalışmalara başladığı ve bir liste de hazırladığı belirtildi.

Santrfor ve ön libero istiyor

Torrent'in, Gomis ile Mohamed'in performansını yeterli bulmadığı, Diagne'nin ise ağır sakatlıktan çıkmasının handikapları üzerinde durduğu öğrenildi.

59 yaşındaki İspanyol teknik direktörün yine pas oyununda da kendilerine katkı sunacak, defansif yönü iyi olan bir kesici 6 numara takviyesini de zorunlu olarak gördüğü belirtildi. Ancak sarı-kırmızılıların teknik patronunun asıl güvencesinin, kiralıktan dönecek oyuncular olduğu belirtildi.

Kiralıklara da bel bağlıyor

Sezonu Adana Demirspor'da geçiren Yunus Akgün'den çok ümitli olan Torrent'in genç futbolcuyu büyük potansiyel olarak gördüğü aktarıldı.

Torrent'in yine Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymiş olan Emre Akbaba'nın da kendilerine büyük katkı vereceğini beklediği bildirildi.

Başkan adayları istemiyor

Öte yandan başkan adaylarının Domenec Torrent'le çalışma düşüncesi bulunmuyor. İspanyol teknik adamın tazminatını güvence altına almak için görevini sonuna kadar yapmaya devam edeceği öğrenildi.