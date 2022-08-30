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Domenec Torrent, Beşiktaş maçında
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-Sivasspor maçını Dolmabahçe'de takip etti.
- 30.08.2022 - 09:09
- Güncelleme : 30.08.2022 - 09:22
Galatasaray'da geçtiğmiz sezon Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen ve sezonu sarı-kırmızılı takımın başında tamamlayan Domenec Torrent, 3-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle biten maçı Beşiktaş'ın stadında takip etti.
İspanyol teknik adam karşılaşmayı Beşiktaş yedek kulübesinin hemen arkasında yer alan bölümde yardımcısıyla birlikte izledi.
Galatasaray'ın başında kötü bir performans sergiledi
Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent, maç başına 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.