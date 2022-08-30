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    Domenec Torrent, Beşiktaş maçında

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-Sivasspor maçını Dolmabahçe'de takip etti.
    • 30.08.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 09:22
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    Domenec Torrent, Beşiktaş maçında

    Galatasaray'da geçtiğmiz sezon Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen ve sezonu sarı-kırmızılı takımın başında tamamlayan Domenec Torrent, 3-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle biten maçı Beşiktaş'ın stadında takip etti.

    İspanyol teknik adam karşılaşmayı Beşiktaş yedek kulübesinin hemen arkasında yer alan bölümde yardımcısıyla birlikte izledi.

    Domenec Torrent, Beşiktaş maçında #1

    Galatasaray'ın başında kötü bir performans sergiledi

    Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent, maç başına 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.

    Domenec Torrent, Beşiktaş maçında #2

    Domenec Torrent, Beşiktaş maçında #3


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