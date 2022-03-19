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    Domenec Torrent: Bu takımda ışığı gördüm

    Domenec Torrent: Bu takımda ışığı gördüm

    Barcelona maçı sonrasında soyunma odasındaki ölüm sessizliğini bozan Domenec Torrent, oyuncularına "Haydi kaldırın başınızı. Hepinizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 12:06
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    Süper Lig'de kâbus gibi bir sezon geçiren Galatasaray, dünya devi Barcelona'ya iki maçta sahayı dar ederek Avrupa Ligi'ne veda etti.

    Bu sezon Avrupa Ligi'nde 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, bu maçlardaki tek yenilgisini 2-1'lik sonuçla Barcelona karşısında aldı.

    Şampiyon Ligi olarak nitelendirilen zorlu grupta kendi bütçesinin katbekat üzerindeki Lazio (300 milyon euro), Marsilya (300 milyon euro) ve Lokomotiv Moskova (100 milyon euro) takımlarını geride bırakan Cimbom, 650 milyon euroluk kadro değeri olan Barcelona'ya da kök söktürdü.

    Domenec Torrent: Bu takımda ışığı gördüm #1

    "KARAKTER GÖSTERDİNİZ"

    Maçtan sonra soyunma odasındaki ölüm sessizliğini gören Domenec Torrent oyuncularına "Kaldırın başınızı!" diye seslendi.

    Kendileriyle gurur duyduğunu söyleyen Katalan çalıştırıcı "Sonuçta karşımızda Barcelona vardı. Siz iki maçta da gücünüzü gösterdiniz. Dünyanın en iyi takımlarından birini eleyebilirdik. Bu dönemde gösterdiğiniz karakter, mücadele ileride yapacaklarımız açısından beni umutlandırdı. Takımdaki o ruhu ve ışığı gördüm. Güzel günler bizi bekliyor. Şimdi lige odaklanıp en iyi sonuçlarla sezonu bitirmeliyiz." dedi.

    Domenec Torrent: Bu takımda ışığı gördüm #2


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