Domenec Torrent: Bu tarz şeyler olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Hatayspor maçının ardından, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi." dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmada Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, mücadeleyi 4-2 kazandı.

Maçın ardından Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu.

"SADECE 4 GÜNDÜR BURADAYIZ"

Torrent açıklamalarında, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anlıyoruz fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik.

Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi.

Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. AFCON'a gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor.

"TRANSFER KARARI BİRLİKTE ALINMALI"

Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum.

Şu anki teknolojiyi düşündüğümüzde, tarihler benim için önemli değil. Galatasaray'la neler yapabileceğimiz önemli. Bugünün teknolojisiyle, ben bir gün içinde dört maç izleyebiliyordum. Antrenörlerim de tabii.

Diğer günlerde de bu şekilde yoğun bir çalışma içindeydik. Rakibi, oyuncuları nasıl oynuyor bunları biliyorduk.

"BEN SADECE PEP'İN YANINDA ASİSTANDIM"

Ben sadece Pep Guardiola'nın yanındayken asistandım. Ondan öncesinde de teknik direktör olarak görev yaptım, sonrasında da. Sadece 1.5 sene asistan antrenörlük görevi yapmıştım.

Güney Amerika'dan da teklifler almıştım ama Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor, aklımda bir soru işareti kalmamıştı." ifadelerini kullandı.