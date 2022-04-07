Domenec Torrent: Fenerbahçe derbisini kesinlikle kazanacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı öncesi, "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Dev derbiyi ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ın İspanyol hocası Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Torrent, derbiyle ilgili oldukça iddialı konuştu.

Kendisine yöneltilen, "Hafta sonu Fenerbahçe derbisi var. Taraftar için sezon finali olacak. Çünkü Galatasaray'ın başka iddiası kalmadı. Derbiye nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna Torrent, "Bu maça sadece bu açıdan bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir.





"Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız"

Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona-Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok.

Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız." şeklinde yanıt verdi.

"Kerem'i her gün takip ediyoruz"

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de konuşan Torrent, "Şu anda hala antrenmana çıkmadı. Oyuncular milli takımlara gitti. Uzun yolculuklar yaptı. Mesela Türk Milli Takımı her gün çift antrenman yaptı. Bazıları daha fazla antrenman yapar, bazıları daha az. Bazı takımlar topla çalışmaya önem verir, bazıları topsuz antrenmanlara.

Mostafa Mohammed ve Feghouli de ülkelerinin milli takımlarından sakatlanarak döndü. Kerem, Karagümrük maçında rahatsızlığından dolayı oyundan çıktı. Karagümrük maçının devre arasında Cicaldau ve Taylan oyundan çıkmak istedi. 15 dakika daha oynamalarını istedim. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabii ki de en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz." ifadelerini kullandı.