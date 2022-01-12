Euro
15.1825
-3.29%
Dolar
13.2609
-3.95%
Altın
778.7940
-3.70%
Borsa
206,421.00
0.89%
Bitcoin
582.237
-1.90%
BTXN Coin
33.90
-1.07%
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Domenec Torrent, Florya'da ilk idmanına çıktı

    Galatasaray teni hocası Domenec Torrent yönetiminde Hatayspor hazırlıklarına başladı.
    • AA
    • 12.01.2022 - 22:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Domenec Torrent, Florya'da ilk idmanına çıktı

    Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası yeni hoca arayışı kısa sürdü.

    Yönetim İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaştı.

    TORRENT İLE İLK İDMAN

    Dün istanbul'a gelen Torrent bugün ilk idmanına çıktı.

    Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı teknik direktör Domenec Torrent yönetimine gerçekleştirildi.

    Domenec Torrent, Florya da ilk idmanına çıktı #1

    FEGHOULİ VE MUHAMMED KATILMADI

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

    İzolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, antrenmanda yer almadı.

    Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.

    Domenec Torrent, Florya da ilk idmanına çıktı #2

    Domenec Torrent, Florya da ilk idmanına çıktı #3

    Domenec Torrent, Florya da ilk idmanına çıktı #4


    Görüş Bildir