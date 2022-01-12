Domenec Torrent, Florya'da ilk idmanına çıktı

Galatasaray teni hocası Domenec Torrent yönetiminde Hatayspor hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası yeni hoca arayışı kısa sürdü.

Yönetim İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaştı.

TORRENT İLE İLK İDMAN

Dün istanbul'a gelen Torrent bugün ilk idmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı teknik direktör Domenec Torrent yönetimine gerçekleştirildi.

FEGHOULİ VE MUHAMMED KATILMADI

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İzolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.