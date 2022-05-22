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    Domenec Torrent, Galatasaray'da kalma planları yapıyor

    Domenec Torrent, Galatasaray'da kalma planları yapıyor

    Galatasaray’da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, gelecek sezon Torrent ile yola devam etmeyecek. Fakat İspanyol hoca, sanki takımda kalacakmış gibi planlarını yapmaya devam ediyor.
    • 22.05.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 09:26
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    Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak’ta göreve Domenec Torrent getirildi. İspanyol çalıştırıcı, 20 maçlık sarı-kırmızılı kariyerinde bekleneni veremezken, tam 1.3 puan ortalaması tutturdu.

    Hâl böyle olunca Burak Elmas’ın göreve getirdiği Torrent, eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Bu anlamda 59 yaşındaki çalıştırıcının, gelecek sezon takımda kalması beklenmezken, başkan adayları da yeni hoca adaylarını belirledi.

    Domenec Torrent, Galatasaray da kalma planları yapıyor #1

    Başkan adaylarının tercihi Torrent değil

    Dursun Özbek; Nuri Şahin ya da Okan Buruk ile anlaşmayı düşünürken, yabancı teknik adam düşünen Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde ise bir numarada Rudi Garcia var. Ancak Torrent, bütün bu gelişmelere rağmen planlarını takımda kalacakmış gibi yapıyor.

    Domenec Torrent, Galatasaray da kalma planları yapıyor #2

    Gitmeye niyeti yok

    Önceki gün oynanan Antalyaspor maçı sonrasında öğrencilere, “4 Temmuz’da görüşürüz” diyen Torrent, Avusturya’da kamp yeri bakıyor.

    Ayrıca deneyimli teknik adam, gidecek ve gelecek listesini de şekillendirmeye başladı.

    Domenec Torrent, Galatasaray da kalma planları yapıyor #3

    Babel'i takımda tutmak istiyor

    Hatta Torrent, yeni başkanın kendisiyle çalışması halinde Ryan Babel’in de takımda tutulmasını istiyor.

    Domenec Torrent, Galatasaray da kalma planları yapıyor #4


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